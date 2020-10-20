Жители Саратовской области вновь смогут проходить диспансеризацию

Диспансеризация населения снова открыта Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области вновь начнут диспансеризацию жителей.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, соответствующее постановление подписал и. о. председателя правительства Роман Бусаргин.

Медучреждения и Центры здоровья, которые работали по программе диспансеризации и профилактических осмотром граждан, возобновляют штатную деятельность. При этом там должны соблюдаться все меры санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

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