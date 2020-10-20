Жители Саратовской области вновь смогут проходить диспансеризацию

Диспансеризация населения снова открыта
Фото: Александр Уриевский
В Саратовской области вновь начнут диспансеризацию жителей.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, соответствующее постановление подписал и. о. председателя правительства Роман Бусаргин.
Медучреждения и Центры здоровья, которые работали по программе диспансеризации и профилактических осмотром граждан, возобновляют штатную деятельность. При этом там должны соблюдаться все меры санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.
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