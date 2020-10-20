Пьяный балаковец покусал полицейского в служебном авто

Жителя Балакова Саратовской области обвиняют в нападении на полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее 35-летний мужчина уже неоднократно имел проблемы с законом.

По версии следствия, утром 1 августа он пришел к магазину на улице Комарова. Мужчина был пьян и нервно отреагировал на замечание мужа продавщицы. Он вытащил нож, но испугался вызванных полицейских и бросился наутек. Однако правоохранители его задержали.

В служебном автомобиле злоумышленник вновь принялся агрессивно выражать негодование. Он не только обругал полицейских, но укусил одного за руку несколько раз.

Дело направлено в суд.

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