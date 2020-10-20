В селе Макарово в Саратовской области разобьют сквер за миллион рублей

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В селе Макарово Ртищевского района обустроят сквер в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Стоимость реализации проекта по Программе поддержки местных инициатив составила 1 млн рублей. 130 тыс. рублей из них внесли бизнесмены и сельчане, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве по делам территориальных образований.

Ранее этот участок был заброшен. Местные жители на общем собрании решили благоустроить территорию. Одним из важнейших условий участия в программе являлся вклад сельчан, в том числе и нематериальный, в реализацию.

Перед началом строительства жители Макарово вышли на субботник, сейчас в сквере уже установлены качели, скамейки, урны, скоро появятся декоративные фонари и хвойные деревья.

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