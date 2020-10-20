Грабитель обчистил потерянную карту пенсионера в Саратове

В Саратове 29-летнего местного жителя подозревают в краже с банковского счета.

- В отдел обратился 67-летний мужчина. Он потерял банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Ее кто-то нашел и потратил в магазинах 7,7 тыс. рублей — все деньги, что там были, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полицейские возбудили дело за кражу и задержали безработного и ранее судимого за грабеж саратовца. Он не смог удержаться от соблазна, когда нашел чью-то банковскую карту. После шопинга злоумышленник выбросил средство оплаты. Гражданину выписали подписку о невыезде.

В главке владельцев карт просят заблокировать ее в банке, если есть подозрения о краже или утере. Даже после блокировки карты вы по-прежнему сможете пользоваться деньгами на счете, к которому она была прикреплена.

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