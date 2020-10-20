В Саратовской области лечение пациента с «ковидом» обходится в 100 тысяч рублей

На лечение пациентов с коронавирусом тратится 100 тыс. рублей на человека

В Саратовской области на лечение одного больного коронавирусом в стационаре тратят порядка 100 тыс. рублей. Если форма тяжелая — 140 тыс. Информация была озвучена 20 октября на заседании комитета по социальной политике областной думы, посвященного бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Всего на борьбу с коронавирусом заложено около 1,5 млрд рублей, пролечили порядка 15 тыс. человек. Об этом сообщил директор ТФОМС Саратовской области Сергей Заречнев.

Заместитель министра здравоохранения Елена Кенженбетова сообщила, что на оборудование «ковидных» клиник потратили уже 50 млн рублей.

- Сейчас закупили комплекс ПЦР в Перинатальный центр. Анализов стали делать больше поэтому выявляемость увеличилась. До ноября в медучреждения поставят 12 томографов, четыре аппарата МРТ.

Помещение в стационар определяется симптоматикой. И всех мы не можем положить больницы, это нужно понимать. Заболеваемость растет, у нас нет столько врачей, чтобы выходить к каждому на дом, но все меры мы принимаем, — рассказала Кенженбетова.

Депутат и главврач горбольницы №1 Евгений Ковалев отметил, в свою очередь, что сейчас нагрузка на врачей колоссальная.

- На 21 участке сейчас работают семь врачей. Все хотят вызвать специалиста на дом. У нас в день 300 вызовов бывает, но если анализировать, то большинство необоснованные. Мы ведем просветительскую работу в социальных сетях, — сказал Ковалев.

Депутаты отметили, что гражданам нужно продолжать рассказывать о коронавирусе и симптомах заболевания, чтобы снизить градус напряжения в обществе.