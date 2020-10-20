Девушку обокрали в кафе Балакова

Полиция раскрыла кражу у 24-летней девушки в Балаково.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 7 октября с 2:00 до 4:00 она сидела в кафе на Трнавской улице.

Кто-то стащил из ее сумки телефон Huawei r10 light, банковскую карту и 32 тысячи рублей.

Сумма ущерба превысила отметку в 61 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении задержали 21-летнего рецидивиста. Изъять у него ничего не удалось, деньги парень потратил, мобильник потерял, а кошелек и карты выкинул.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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