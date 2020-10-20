В Саратове наркоман украл духи и продал их на Сенном рынке

Полиция Кировского района раскрыла кражу духов из магазина в Саратове. Об этом сообщили в городском УМВД.

Неизвестный унес туалетную воду марок Lacoste и Cacharel общей стоимостью свыше 2,5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 44-летний рецидивист, который не раз отбывал наказания за преступления, связанные с наркотиками.

Мужчина признался, что продал похищенное неизвестному в районе Крытого рынка, вырученные деньги потратил на себя.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.