Коронавирус в Саратове: еще 161 случай заражения

Число зараженных людей старше 60 лет - сразу 61 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Саратовской области выявлены новые зараженные коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов», на утро 20 октября лабораторно подтвержден 161 диагноз COVID-19.
Теперь с начала пандемии насчитывается 18 411 случаев заболевания и 12 321 — выздоровления. За сутки вирус победили еще 105 человек.
Большая часть новых зараженных приходится традиционно на Саратов. Здесь зарегистрировано 84 случая. В Балаковском и Энгельсском районах — по 14.
Также среди детей до 17 лет зарегистрировано 12 заболевших. Заразился коронавирусом 61 человек старше 60 лет.
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