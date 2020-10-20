Коронавирус в Саратове: еще 161 случай заражения

Число зараженных людей старше 60 лет - сразу 61 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Саратовской области выявлены новые зараженные коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов», на утро 20 октября лабораторно подтвержден 161 диагноз COVID-19.

Теперь с начала пандемии насчитывается 18 411 случаев заболевания и 12 321 — выздоровления. За сутки вирус победили еще 105 человек.

Большая часть новых зараженных приходится традиционно на Саратов. Здесь зарегистрировано 84 случая. В Балаковском и Энгельсском районах — по 14.

Также среди детей до 17 лет зарегистрировано 12 заболевших. Заразился коронавирусом 61 человек старше 60 лет.

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