В Ершовском районе пьяный водитель обругал полицейского и отправился под суд, несмотря на раскаяние

В Ершове Саратовской области в суд направлено дело об оскорблении сотрудника полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 26-летний ранее судимый житель Ершовского района.

По версии следствия, вечером 9 сентября его остановил участковый, которому маневры автомобилиста показались подозрительными. Действительно, оказалось, что водитель был пьян — обследование показало 1,03 мг/л алкоголя в крови. При этом в июле 2020 года его за такое же нарушение лишили прав.

Негодуя, что ему помешали кататься дальше, мужчина обругал полицейского.

Позже гражданин раскаялся в своем поступке, но было поздно. Уголовное дело уже направлено в суд.

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