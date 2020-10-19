Глава Красноармейского района ушел в отставку

Глава Красноармейского района Саратовской области Алексей Петаев ушел в отставку.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве по делам территориальных образований, депутаты Красноармейского районного собрания приняли отставку. Конкурс на замещение должности назначен на 16 ноября. До этого времени исполняющим обязанности будет первый замглавы администрации района Александр Зотов.

Петаев проработал главой района свыше семи лет. Министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин отметил его существенный вклад в развитие сферы межмуниципального сотрудничества.

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