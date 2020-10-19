На Чехова в Солнечном иномарка сбила пешехода

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В поселке Солнечный Саратова сегодня, 19 октября, сбили человека.
- По предварительным данным, в 11:30 у дома №10 по улице Чехова водитель Toyota наехал на пешехода, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
Данные пострадавшего и обстоятельства аварии устанавливаются.
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