На Чехова в Солнечном иномарка сбила пешехода

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В поселке Солнечный Саратова сегодня, 19 октября, сбили человека.

- По предварительным данным, в 11:30 у дома №10 по улице Чехова водитель Toyota наехал на пешехода, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Данные пострадавшего и обстоятельства аварии устанавливаются.

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