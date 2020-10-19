Больше четверти жителей Саратовской области — пожилые люди

В Саратовской области 26% жителей - пожилые люди Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области проживает сейчас 641,5 тыс. пожилых граждан. Это порядка 26% от населения региона.

Как сообщил на заседании правительства зампред правительства — министр труда и социальной защиты Сергей Наумов, старше 65 лет — 424,7 тыс. человек. А в возрасте 90–100 лет насчитывается 300 граждан.

При этом, по словам Наумова, пожилых женщин в два раза больше, чем мужчин.

Многие пенсионеры проживают одиноко. При этом доля их растет с возрастом. Порядка 17 тыс. пожилых — маломобильные граждане.

Сергей Наумов отметил, что за время пандемии коронавируса лицам старшего возраста рекомендовано соблюдать самоизоляцию. В связи с этим организована помощь в доставке продуктов и лекарств. Выдано также порядка 9 тыс. защитных масок. На горячие линии Минтруда по вопросам соцподдержки с марта поступило около семи тыс. звонков.

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