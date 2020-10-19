Лучший участковый Саратовской области живет в Балакове

Денис Коротков

В Саратовской области определили лучшего участкового.

- Победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый — 2020» стал майор полиции 34-летний Денис Коротков, работающий в МУ МВД России «Балаковское», — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Денис Коротков на службе более 12 лет и за восемь месяцев 2020 года раскрыл семь преступлений, 50 административных правонарушений и рассмотрел более 760 жалоб и заявлений. На его участке проживают свыше 3,2 тыс. человек.

За Короткова на конкурсе проголосовали более 1,5 тыс. граждан. Теперь он будет представлять Саратовскую область в финале всероссийского конкурса.

В ГУ МВД региона отметили, что за участкового можно будет проголосовать онлайн с 1 по 10 ноября.

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