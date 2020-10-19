Панков поможет жителям «Совхоза Комбайн» обрести комфортные условия жизни

Депутат Госдумы Николай Панков обсудил с жителями «Совхоза Комбайн» проблемы поселка

Депутат Государственной думы Николай Панков встретился с жителями саратовского поселка «Совхоз Комбайн», чтобы обсудить проблемы микрорайона.

Встреча состоялась после того, как жители обратились к нему в социальных сетях.

Одна из жительниц, Юлия Хамзина, пожаловалась на слабый напор водоснабжения.

- Бывает, что не включаются газовые колонки. Воды совсем не идет, особенно вечером и утром. По этой же причине иногда замерзаем без отопления, — рассказала она.

Причиной слабого давления является большая нагрузка на сети водоснабжения. Представители ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» пояснили, что весной здесь построят перемычку, которая будет закольцовывать водопроводную сеть для стабилизации давления воды. Панков напомнил, что нужно усилить работу по борьбе с незаконными врезками.

Еще одной проблемы стали плохие дороги и тротуары.

- С жителями уже начали определять, какие тротуары нуждаются в ремонте. В будущем году, в первую очередь, будем приводить в порядок подходы к социально важным объектам. Очень важно, чтобы и в центре, и в отдаленных микрорайонах людям были созданы условия для комфортного проживания, — заявил депутат Госдумы.

По его словам, от городских властей требуется подготовить проектную документацию по дороге, чтобы ее можно было включить в программу ремонта.

После этой встречи представители администрации Волжского района взяли на контроль решение проблем с уличным освещением, бездомными животными, обрезкой деревьев. Также Панков направил в прокуратуру обращение по поводу некачественного ремонта кровли дома и будет обсуждать с властями транспортные вопросы, в том числе по работе школьного автобуса и общественного транспорта в центр города.

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