Жители Саратовской области задолжали за услуги 7,8 млрд рублей

В Саратовской области снижаются суммы долгов управляющих организаций перед поставщиками ресурсов.

Об этом доложил на заседании правительства министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.

Долги за газ составили более 2,4 млрд рублей. По сравнению с 1 января, это на 282 млн рублей меньше. В числе проблемных министр назвал Марксовский, Балашовский, Ртищевский, Вольский, Краснокутский, Советский районы.

За электроэнергию сумма задолженности составила 863 млн рублей, что на 58 млн меньше уровня на начало года. Хуже всего платят УК Марксовского, Балашовского, Ртищевского, Петровского и Саратовского районов.

Снижаются и долги населения перед УК. Сумма превышает 7,8 млрд рублей и это на миллиард меньше, чем на начало года. Существенно нарастили долги жители Краснопартизанского, Ивантеевского, Турковского, Ртищевского и Петровского районов. Улучшилась ситуация в Саратовском, Новоузенском и Балаковском районах.

Роман Бусаргин, который сейчас исполняет обязанности председателя правительства, попенял министру за то, что сравнение сумм долгов идет с началом года. Он отметил, что следует сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

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