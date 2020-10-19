Роман Бусаргин поручил развернуть еще 300 «ковидных» коек в саратовских больницах

Роман Бусаргин поручил развернуть дополнительные койки для больных коронавирусом

В медучреждениях Саратовской области сейчас имеется 3 407 коек для больных коронавирусом.

Как сообщил на заседании правительства первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов, из них свободны 339, а с учетом выписанных граждан, можно вести речь более чем о 500 свободных койках.

Исполняющий обязанности председателя правительства Роман Бусаргин поручил Минздраву развернуть еще не менее 300 коек. Причем 200 должны быть обеспечены кислородом. Также до 26 октября медучреждения должны быть оснащены кислородными концентраторами — не менее 150 единиц.

- Перенос сроков недопустим, — подчеркнул Бусаргин.

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