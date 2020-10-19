Шопинг в соцсети обернулся для жительницы Саратова встречей с мошенницей из Казани

В Волжском районе Саратова 28-летняя местная жительница попалась на уловки мошенников в социальной сети.

- Девушка решила купить вещи, перевела на карту продавцу 38 тыс. рублей, а та обещала прислать трек-код для отслеживания посылки, но не сделала этого. Потерпевшая пошла в полицию. Там возбудили дело, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Правоохранители доставили в отдел 23-летнюю ранее не судимую жительницу Казани. Та призналась в преступлении и получила подписку о невыезде, а деньги не отдала, оказалось, что потратила.

Полиция просит не перечислять незнакомцам деньги, не сообщать данные своих карт и не вводить их на неизвестных сайтах.

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