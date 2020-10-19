В Саратовской области рядовой сбежал из части из-за неуставных отношений

Объявление о розыске рядового Вячеслава Орлова. Фото Романа Емельянова

В Татищевском районе Саратовской области из части сбежал рядовой.

Объявления о розыске Вячеслава Орлова появились на улицах населенных пунктов района. Местные жители поделились фотографиями ориентировок в соцсетях.

Кроме того, там же развешан призыв к Вячеславу Орлову пойти на сотрудничество. Ему обещают помочь, если он откликнется до 23 часов.

- Я гарантирую решение ваших проблем. Вам будет предоставлено горячее питание, медицинские услуги, — говорится в объявлении.

Рядовому обещают помощь. Фото Романа Емельянова

Известно, что 19-летний рядовой покинул часть №68886. Подполковник части Алексей Погудин рассказал изданию «Новости Саратова», что причиной ЧП стали неуставные отношения.

В областном военкомате отметили, что оружия у Вячеслава Орлова с собой не было. Розыском занимается его командование.

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