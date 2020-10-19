Коронавирус в Саратове: заражение выявлено у 163 человек

Выявлены новые случаи коронавируса в Саратовской области Фото: Андрей АБРАМОВ

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, больше половины из них приходится на областной центр — 93 человека. Еще 19 заболели в Балаковском районе, 16 — в Энгельсском.

В основном заражения передаются через контактных — таковых 140 случаев.

В целом с начала пандемии в области выявлено 18 250 зараженных. Выздоровели 12 216 человек, за сутки 30 из них.

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