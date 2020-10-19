Рецидивист утащил из магазина в Саратове четыре коробки «Сникерса»

В Волжском районе Саратова полиция нашла предполагаемого похитителя шоколада.
- Днем 19 сентября в отдел обратился 35-летний. По его словам, 17 числа кто-то украл из магазина на Нижней Сорговой четыре коробки шоколадок «Сникерс» на общую сумму почти 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители разыскали 28-летнего подозреваемого, ранее он привлекался за грабеж и кражи.
Оказалось, что мужчина продал похищенные сладости неизвестному на Крытом рынке. Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.
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