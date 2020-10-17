Мужчины перебегали дорогу и скончались под колесами Geely в Саратове

Фото УГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 17 октября, около 19:20 на 303 км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград Саратовского района произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным водитель Geely сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неположенном месте.

Они были в одежде без световозвращающих элементов.

От полученных травм мужчины скончались на месте, обстоятельства выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.