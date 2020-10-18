В Саратовской области ожидается дождливая суббота

Сегодня, 18 октября, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза.
Ветер будет дуть с юга со скоростью 15-19 м/с.
Столбик термометра поднимется до +16…+21 градуса.
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