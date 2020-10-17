Саратовский «Протон» уступил «Уралочке-НТМК»

В Екатеринбурге саратовский «Протон» провел игру с «Уралочкой-НТМК».

Гости поля уступили семь очков с начала игры, первый сет закончился со счетом 25:13, второй снова оказался неудачным — 25:14.

Решающий сет не принес победы саратовским спортсменкам, хоть они набрали 20 очков, ведь соперницы 25.

Игра закончилась со счетом 0:3 в пользу хозяек поля.

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