В Энгельсе мужчина сгорел в гараже из-за разведенного костра

Пожар мог начаться из-за разведенного в гараже костра Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области вечером в субботу пожар унес жизнь человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась в гаражном кооперативе вблизи начала проспекта Энгельса.

Пожар произошел в гаражном кооперативе Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сигнал о возгорании поступил от очевидцев в 22 часа. Огонь охватил заброшенный гараж. После того, как пожарные справились со стихией, внутри было найдено тело неизвестного мужчины. Труп сильно обгорел.

Следователи и судмедэксперт осмотрели погибшего и место ЧП. Следов насильственной смерти, кроме термического поражения, не выявлено. Предположительно, мужчине 35-45 лет.

Предварительная версия пожара — костер, от которого загорелся мусор.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи осмотрели место трагедии Фото: СУ СКР по Саратовской области

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