В Энгельсе мужчина сгорел в гараже из-за разведенного костра

Пожар мог начаться из-за разведенного в гараже костра
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области вечером в субботу пожар унес жизнь человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась в гаражном кооперативе вблизи начала проспекта Энгельса.
Пожар произошел в гаражном кооперативе
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Сигнал о возгорании поступил от очевидцев в 22 часа. Огонь охватил заброшенный гараж. После того, как пожарные справились со стихией, внутри было найдено тело неизвестного мужчины. Труп сильно обгорел.
Следователи и судмедэксперт осмотрели погибшего и место ЧП. Следов насильственной смерти, кроме термического поражения, не выявлено. Предположительно, мужчине 35-45 лет.
Предварительная версия пожара — костер, от которого загорелся мусор.
По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Следователи осмотрели место трагедии
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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