Олег Костин обнародовал сотовые телефоны главврачей больниц Саратова

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. Фото из его Instagram

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин поделился с жителями номерами мобильных телефонов главных врачей основных медицинских учреждений города.

На своей странице в Instagram он написал, что делает это для того, чтобы граждане могли обращаться непосредственно к ним.

По большей части в комментариях под постом читатели благодарят Костина, отмечая, что информация полезная. Также просят опубликовать номера главврачей больниц в Энгельсе.

.

.

.

.

.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.