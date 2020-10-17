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Олег Костин обнародовал сотовые телефоны главврачей больниц Саратова

Жители могут обращаться напрямую к руководителям медучреждений
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. Фото из его Instagram

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. Фото из его Instagram

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин поделился с жителями номерами мобильных телефонов главных врачей основных медицинских учреждений города.

На своей странице в Instagram он написал, что делает это для того, чтобы граждане могли обращаться непосредственно к ним.

По большей части в комментариях под постом читатели благодарят Костина, отмечая, что информация полезная. Также просят опубликовать номера главврачей больниц в Энгельсе.

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