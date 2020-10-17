Два человека из ВАЗа скончались в ДТП с Audi в Петровском районе

Смертельная авария произошла в Петровском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Петровском районе сегодня днем, 17 октября, случилось ДТП, унесшее две жизни.

- Около 15:30 на 562-м км трассы Нижний Новгород — Саратов столкнулись ВАЗ-2107 и Audi A6, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.

В аварии погибли водитель и пассажирка «семерки», шофера иномарки госпитализировали.

Обстоятельства ДТП и данные участников устанавливает Госавтоинспекция.

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