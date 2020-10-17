Мотоциклист без прав погиб в массовом ДТП под Энгельсом

В массовом ДТП скончался Виталий Соколов

Вчера, 16 октября, в 16:03 в поселке Прибрежный 23-летний водитель мотоцикла Suzuki скончался в аварии.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, парень на большой скорости не смог справиться с управлением и столкнулся с «Газелью», которая ехала в одну сторону с ним. За рулем большегруза был 42-летний шофер.

После удара мотоциклист уже на встречке влетел в Renault Duster под управлением 33-летнего мужчины.

От полученных травм парень скончался на месте, в паблике Engels MOTO написали, что не стало Виталия Соколова.

Сегодня мотоциклисты организовали минуту молчания по погибшему.

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