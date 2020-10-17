В Саратове на сутки закрывают Обуховский переулок

С 16:00 17 октября до 17:00 18 октября в Саратове транспорт не сможет проехать по Обуховскому переулку, на участке между Чернышевского и Лермонтова.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ПАО «Т Плюс».

Также в это время не будут ходить троллейбусы №2 и 2а.

Ограничения введены по причине работ энергетиков.

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