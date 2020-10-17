В Саратове водительница ВАЗа сбила девятилетнего мальчика

Вчера, 16 октября, в 17:50 напротив дома №210 на улице Танкистов произошла авария.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, по предварительным данным 51-летняя водительница ВАЗа сбила девятилетнего ребенка.
Он пересекал дорогу по пешеходному переходу.
Мальчика осмотрели медики и отпустили.
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