В Саратове водительница ВАЗа сбила девятилетнего мальчика

Вчера, 16 октября, в 17:50 напротив дома №210 на улице Танкистов произошла авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, по предварительным данным 51-летняя водительница ВАЗа сбила девятилетнего ребенка.

Он пересекал дорогу по пешеходному переходу.

Мальчика осмотрели медики и отпустили.

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