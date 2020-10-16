Полиция Саратова ищет записи регистраторов для расследования ДТП в Заводском районе

Полиция ищет очевидцев ДТП на окраине Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, авария случилась на улице Большая Лесопарковая, в 250 метрах от 3-го Орехового проезда.

Там столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и ВАЗ-21102. Пострадали пассажиры из обеих авто.

Полиция просит свидетелей сообщить информацию по телефонам: 994-666, 8-904-243-85-93 или по адресу: Саратов, ул. Чернышевского, 88, кабинет №806, а также предоставить имеющиеся видеозаписи.

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