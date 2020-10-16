В Балашове строят завод для производства аминокислот за 20 млрд рублей

Фото из Инстаграм председателя правительства области Романа Бусаргина

В Балашове Саратовской области по инвестпроекту строится завод по глубокой переработке пшеницы.

Как сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин на своей странице в соцсети Инстаграм, здесь будут производить аминокислоты, необходимые для создания комбикормов. Сейчас эти вещества закупают в других странах.

Фото из Инстаграм председателя правительства области Романа Бусаргина

Объем инвестиций составляет около 20 млрд рублей. Предприятие даст более 430 новых рабочих мест, средняя зарплата — свыше 60 тыс. рублей.

Планируется, что завод откроется в 2022 году.

Фото из Инстаграм председателя правительства области Романа Бусаргина

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