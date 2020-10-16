В Балашове строят завод для производства аминокислот за 20 млрд рублей

Фото из Инстаграм председателя правительства области Романа Бусаргина
В Балашове Саратовской области по инвестпроекту строится завод по глубокой переработке пшеницы.
Как сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин на своей странице в соцсети Инстаграм, здесь будут производить аминокислоты, необходимые для создания комбикормов. Сейчас эти вещества закупают в других странах.
Фото из Инстаграм председателя правительства области Романа Бусаргина
Объем инвестиций составляет около 20 млрд рублей. Предприятие даст более 430 новых рабочих мест, средняя зарплата — свыше 60 тыс. рублей.
Планируется, что завод откроется в 2022 году.
Фото из Инстаграм председателя правительства области Романа Бусаргина
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.