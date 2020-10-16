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В Балашове строят завод для производства аминокислот за 20 млрд рублей

Предприятие даст более 430 новых рабочих мест
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Фото из Инстаграм председателя правительства области Романа Бусаргина

Фото из Инстаграм председателя правительства области Романа Бусаргина

В Балашове Саратовской области по инвестпроекту строится завод по глубокой переработке пшеницы.

Как сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин на своей странице в соцсети Инстаграм, здесь будут производить аминокислоты, необходимые для создания комбикормов. Сейчас эти вещества закупают в других странах.

Фото из Инстаграм председателя правительства области Романа Бусаргина

Фото из Инстаграм председателя правительства области Романа Бусаргина

Объем инвестиций составляет около 20 млрд рублей. Предприятие даст более 430 новых рабочих мест, средняя зарплата — свыше 60 тыс. рублей.

Планируется, что завод откроется в 2022 году.

Фото из Инстаграм председателя правительства области Романа Бусаргина

Фото из Инстаграм председателя правительства области Романа Бусаргина

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