Рецидивист украл шесть упаковок крема из аптеки в Саратове

Полиция Октябрьского района раскрыла кражу из аптеки на Советской улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 17:32 до 17:35 неизвестный унес шесть пачек крема на сумму свыше шести тысяч рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 38-летний безработный рецидивист.

Его задержали, мужчина объяснил, что продал крема неизвестному на рынке.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.