Рецидивист украл шесть упаковок крема из аптеки в Саратове

Полиция Октябрьского района раскрыла кражу из аптеки на Советской улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 17:32 до 17:35 неизвестный унес шесть пачек крема на сумму свыше шести тысяч рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 38-летний безработный рецидивист.
Его задержали, мужчина объяснил, что продал крема неизвестному на рынке.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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