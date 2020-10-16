В Аркадаке трое мужчин разыграли четвертого и забили его, когда он обиделся на шутку

Трое мужчин задержаны по горячим следам Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Аркадаке Саратовской области трех местных жителей обвинили в умышленном причинении человеку тяжких травм, от которых он скончался.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 26, 42 и 50-летним мужчинам.

По версии следствия, днем 7 октября они пришли к 45-летнему жителю дома на улице Образцовая. Там они устроили застолье, а когда алкоголь закончился, послали хозяина за добавкой. Однако вместо настоящих денег дали ему билеты банка приколов.

Вернувшийся разъяренный мужчина обругал гостей. Те в ответ начали избивать его ногами и не остановились, пока он не умер. После этого все трое скрылись. Свидетелем случившегося стала сожительница погибшего. Она вызвала медиков, которые констатировали смерть от разрыва почки, и полицейских. Те задержали злоумышленников по горячим следам.

Свою вину признал только один из них.

Жертвой стал житель Аркадака Фото: СУ СКР по Саратовской области

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