Сын нашел труп матери в квартире в Энгельсе

Тело женщины найдено в квартире дома на Комсомольской
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области в своей квартире умерла женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело нашел ее сын.
ЧП случилось в доме на улице Комсомольская. По предварительной версии, сегодня, 15 октября, мужчина пришел домой и обнаружил бездыханное тело 47-летней матери. Он вызвал полицию.
На место прибыли следователи и судебный эксперт. Они осмотрели труп и место происшествия.
Начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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