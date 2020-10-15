Сын нашел труп матери в квартире в Энгельсе

Тело женщины найдено в квартире дома на Комсомольской Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области в своей квартире умерла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело нашел ее сын.

ЧП случилось в доме на улице Комсомольская. По предварительной версии, сегодня, 15 октября, мужчина пришел домой и обнаружил бездыханное тело 47-летней матери. Он вызвал полицию.

На место прибыли следователи и судебный эксперт. Они осмотрели труп и место происшествия.

Начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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