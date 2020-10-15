В Саратовской области СКР переходит на дистанционный режим приема граждан

Следственный комитет по Саратовской области ограничивает прием граждан Фото: Екатерина Семенова

В СУ СКР по Саратовской области введены дополнительные меры противодействия коронавирусу.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве. Личному составу был проведен дополнительный инструктаж по соблюдению требований Роспотребнадзора. Это касается, в частности, использования средств индивидуальной защиты, антисептиков. Организовано регулярное тестирование сотрудников.

Сотрудникам рекомендовано реже пользоваться общественным транспортом. Вызов граждан следует производить только в случае острой необходимости, отдавая предпочтение дистанционной работе: телефонным переговорам, направлению писем. Личный дистанционный прием будет проводиться по предварительной записи в отделе по приему граждан по телефону 8 (845-2) 74-14-72. Также подать обращение и уточнить информацию можно в интернете: https://saratov.sledcom.ru/folder/873425, https://vk.com/club121475062.

Круглосуточно функционируют оперативные телефоны:

- телефоны дежурного: (8-845-2) 74-14-80;

- телефон доверия: (8-845-2) 74-14-24;

- телефонная линия «Ребенок в опасности»: (8-845-2) 74-14-50.

- линия для приема сообщений о давлении на бизнес: (8-845-2) 74-14-47.

Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (8-845-2) 74-14-80.

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