Следователи ищут свидетелей апрельского ДТП в Саратове

Отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области ищет свидетелей аварии в Саратове.

Около 16 часов 7 апреля 2020 года в районе дома №58 по улице Гвардейская столкнулись BMW 328i и «Лада Калина». После этого иномарка выехала за правый край дороги и наехала боком на опору ЛЭП. В аварии пострадал пассажир немецкой машины.

Если вы являетесь очевидцем, обратитесь по телефонам: 99-46-66, 8-904-243-85-93 или по адресу: Чернышевского, 88, кабинет №806. Также свидетелей просят предоставить видеозаписи ДТП, если они есть.

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