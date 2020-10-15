Саратовец до смерти забил отца, который заснул и не открыл ему дверь

В Заводском районе Саратова мужчина забил отца до смерти.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, суд вынес приговор 33-летнему местному жителю.

Установлено, что он с 51-летним отцом жил в квартире дома на 1-м проезде Энергетиков. 25 июня они вместе с соседом устроили застолье. Сын с гостем пошли за алкоголем и предупредили, чтобы родитель не засыпал и открыл им дверь.

При возвращении оказалось, что дверь заперта, а отец не откликается на стук и звонки. Мужчина пошел к соседу, где пробыл до вечера. Около половины десятого он решил еще раз попробовать зайти в дом. На этот раз отец открыл ему.

Оказалось, что в тот раз он действительно спал. В ярости сын принялся его бить, нанес множественные удары руками и ногами по голове, груди, в живот и спину. После этого снова пошел в магазин за спиртным. Через час он обнаружил труп родителя и сообщил в полицию.

Установлено, что смерть наступила от тупой травмы груди и живота, перелома ребер, повреждения органов и потери крови.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет.

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