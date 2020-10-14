Двоих саратовцев и опасного рецидивиста посадили за наркотические закладки

В Волжском районе Саратова осудили троих горожан за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц.
- В мае 2020 года двое мужчина через интернет договорились с неизвестным о продаже веществ. Не позднее 21 мая они забрали из тайника в Саратове 7,54 грамма «синтетики» и сделали несколько закладок в Энгельсе, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Вскоре дилеров поймала полиция вместе с наркотиком.
Суд во время вынесения приговора учел личности виновных, а также признание ими вины, раскаяние, помощь в раскрытии преступления и наличие маленьких детей. Двум подсудимым назначили шесть и 9,5 лет в колонии строгого режима, а третьему с учетом опасного рецидива — 13 лет в колонии особого режима.
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