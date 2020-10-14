Таможенники и налоговики поймали зиц-председателя в Саратове

Таможенники и налоговики выявили преступление

Саратовские таможенники раскрыли аферу с подставными организациями.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, операция по выявлению зиц-председателя прошла в сотрудничестве с налоговиками.

По версии следствия, житель Саратова за деньги регистрировал на свое имя фирмы-однодневки. Однако организации были нацелены не на коммерческую деятельность, а на преступления в налогово-правовой сфере.

Возбуждено уголовное дело по статье «Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».

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