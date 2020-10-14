В Балтае курильщик спалил большой жилой дом

В Балтае Саратовской области вчера днем, 13 октября сгорел жилой дом.

- Сигнал о возгорании на улице Чапаева поступил в 12:17. На место прибыли три единицы техники и семь человек. Пожар потушили, его площадь составила 107 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

По предварительным данным, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

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