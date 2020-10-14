В Энгельсе из-за коронавируса отменили крестный ход в честь Покрова Пресвятой Богородицы

В Энгельсе из-за коронавируса сегодня, 14 октября, отменили крестный ход в день празднования Покрова Пресвятой Богородицы.

- В этот день, 14 октября, сотни верующих съезжались и шли под колокольный звон от Покровской церкви до Свято-Троицкого кафедрального собора. Традиция поддерживалась десятилетиями, но в этом году из-за пандемии коронавируса процессия не состоится, — сообщили в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

При этом праздничные службы в храмах пройдут, но с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Пожилых граждан просят остаться дома.

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