В Энгельсе сироте дали благоустроенную квартиру после суда

В Энгельсе Саратовской области сироте дали благоустроенную квартиру после суда.

- Проверку организовала Марксовская межрайонная прокуратура после обращения местной жительницы. Девушка с 2009 года состоит на учете в региональном министерстве строительства и ЖКХ. Поскольку пригодное жилое помещение ей так и не выделили, прокурор обратился в суд, чтобы гражданке предоставили квартиру не менее 30 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в областном ведомстве.

Суд удовлетворил требования, сироте выделили жилье в многоквартирном доме.

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