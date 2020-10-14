Сотруднице АЗС в Советском районе почти полгода не платили зарплату

В Советском районе Саратовской области сотруднице АЗС не платили зарплату.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело в отношении директора.

По версии следствия, с марта по июль 2020 года он не платил оператору-кассиру АЗС в Советском районе. Сумма долга составила 26 тыс. рублей. Женщина пожаловалась в правоохранительные органы.

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