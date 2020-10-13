В Саратове мужчину будут судить за совращение и изнасилование десятилетней девочки

В Саратове в суд направлено уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в совращении десятилетней девочки.

По версии следствия, он дружил с семьей из Волжского района Саратова и время от времени приходил в гости. В июне 2017 года, когда дочери знакомых было десять лет, мужчина трижды совершил в отношении нее развратные действия. Девочка ничего не рассказала родителям.

В августе 2019 года мужчина повторил преступление, а также изнасиловал девочку. В ноябре 2019 года он вновь совратил ребенка.

Известно о случившемся стало из смс-переписки девочки и мужчины.

Гражданин был отправлен под стражу, но своей вины не признал. Дело направлено в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.