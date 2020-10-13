Пять школ Саратовской области остаются на дистанционном обучении.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, это 1 465 школьников и 81 педагог.

Закрылись школа №3 Аркадака, основная школа села Покровка, школа в селе Куриловка Вольского района, школа №2 в Красном Куте и школа №42 в Энгельсе. Там болеют три ребенка и четыре педагога.

Частично на дистанционном обучении находятся 19 школ. Там закрыты 36 классов, в которых обучается 755 детей.

Кроме того, закрыт детский сад №51 поселка Сенной Вольского района. Еще в пяти детсадах в Балакове и Саратове не работают по одной группе.

Возобновил очное обучение Саратовский техникум электроники и машиностроения. Студенты одной группы вышли на занятия.

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