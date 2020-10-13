Николай Панков серьезно сбросил вес

Депутат Государственной думы Николай Панков на своей странице в Instagram опубликовал видео, в котором поделился секретом похудения.

- Каждое утро начинать со скандинавской ходьбы 10 километров, — сказал он.

По словам депутата, он уже сбросил 33 кг. Однако это не предел. Николай Панков сообщил, что было время, когда «жизнь заставила» его сбросить 65 кг.

- Как? Очень просто. Каждое утро ходил и плакал, ходил и плакал. И только потом начал радоваться жизни и результатам, — сказал Панков.

Он также пообещал рассказать, как бросить курить.

- Каждую неделю буду рассказывать о своем опыте и прогрессе (или нет) в этом нелегком деле. Хочу услышать ваше мнение, советы и истории о похудении. Давайте вместе работать над собой, — призвал депутат.

Напомним, ранее о своем желании похудеть заявил министр здравоохранения Олег Костин. Он также устраивает пешие прогулки.

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