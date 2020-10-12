В Саратове на ночь закроют два железнодорожных переезда

В Заводском районе Саратова закроют два железнодорожных переезда из-за ремонта.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД, из-за ремонта с 21:00 13 октября до 06:00 14-го частично ограничат движение через переезд на 5-м км перегона Саратов-3 — Князевка, на пересечении с улицей Томская. Машины будут пропускать поочередно по полосам.

Также с 21:00 14 октября до 06:00 15-го закроют переезд на 11-м км перегона Примыкание — Багаевка, пересечение с дорогой Саратов — Березина Речка. Объехать можно будет по путепроводу на улице Тульская.

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