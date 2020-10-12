Жительница Саратова украла у коллеги выплаты на ребенка

В Заводском районе Саратова вынесен приговор 23-летней женщине.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, ее признали виновной в краже.
Было установлено, что 1 июля она узнала, что ее коллеге на карту пришла выплата 10 тыс. рублей на несовершеннолетнего ребенка. Злоумышленница похитила банковскую карту и сняла через банкомат 7 тыс. рублей.
Суд приговорил воровку к полугоду условно с годовым испытательным сроком.
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