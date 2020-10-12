В Аркадаке гости отправили хозяина за алкоголем с билетами банка приколов вместо денег, а потом забили его до смерти

В Аркадаке найдено тело мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Аркадаке Саратовской области арестованы трое местных жителей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 26, 42 и 50-летнего мужчин обвиняют в умышленном причинении смертельных травм местному жителю.

По версии следствия, утром 7 октября они пришли к 45-летнему знакомому на улицу Образцовая. Во время застолья у них кончилось спиртное, и они послали хозяина дома за добавкой. При этом один из гостей дал ему денег на покупки, но, как выяснилось позже, это оказались билеты банка приколов.

Шутка привела хозяина дома в ярость, вернувшись, он выбранил гостей. Один из них, 26-летний мужчина, ударил его. Потом к избиению присоединились остальные. Когда потерпевший потерял сознание, злоумышленники ушли, а его сожительница, ставшая свидетелем, вызвала скорую помощь и полицию.

Медики констатировали смерть от тупой травмы живота и разрыва почки. Полицейские по горячим следам задержали трех мужчин.

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