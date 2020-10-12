Житель Аркадака умер в больнице Балашова

В Балашове Саратовской области проверяется гибель 47-летнего жителя Аркадака.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчину госпитализировали 9 октября с закрытой травмой черепа, ушибом мозга и кровоизлиянием. Ему была сделала операция, но 10 октября пострадавший скончался.
По итогам проверки, которая поможет установить причины травм, будет принято процессуальное решение.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.