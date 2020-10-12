Житель Аркадака умер в больнице Балашова

В Балашове Саратовской области проверяется гибель 47-летнего жителя Аркадака.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчину госпитализировали 9 октября с закрытой травмой черепа, ушибом мозга и кровоизлиянием. Ему была сделала операция, но 10 октября пострадавший скончался.

По итогам проверки, которая поможет установить причины травм, будет принято процессуальное решение.

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